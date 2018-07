Berlin (AFP) Nur ein knappes Drittel der Bundesbürger will bis zum regulären Rentenalter arbeiten. Die Mehrheit würde sich gern schon vorzeitig mit 63 Jahren in den Ruhestand verabschieden, wie eine Umfrage von infratest dimap im Auftrag der "Welt am Sonntag" ergab. Demnach sprachen sich 53 Prozent der Befragten für die Rente mit 63 aus, auch wenn sie dafür Abschläge in Kauf nehmen müssen und immer noch fit genug zum Arbeiten sind.

