Frankfurt/Main (AFP) Noch nie ist in Europa ein höheres Gebäude gesprengt worden: In Frankfurt am Main wurde am Sonntag ein 116 Meter hohes früheres Uni-Hochhaus in die Luft gejagt. In wenigen Sekunden fiel der sogenannte AfE-Turm in sich zusammen. Mehrere tausend Schaulustige verfolgten die spektakuläre Sprengung in den Straßen des Frankfurter Stadtteils Bockenheim.

