Geeste (AFP) Wegen eines verschluckten Bonbons ist ein mit 44 Menschen besetzter Reisebus in Niedersachsen verunglückt. Bei dem Unfall auf der Autobahn A 31 bei Geeste wurden am Samstag fünf Businsassen leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 57-jährige Fahrer hatte sich an einem Bonbon verschluckt und wegen des Hustenanfalls die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Bus mehrere Verkehrszeichen überfahren hatte, kam er zum Stehen.

