Sanaa (AFP) Im Jemen ist ein deutscher Staatsbürger entführt worden. Der etwa 60-jährige Mann sei am Freitag in der Hauptstadt Sanaa gekidnappt und in eine Stammesregion östlich der Stadt verschleppt worden, sagte ein Vertreter des jemenitischen Außenministeriums am Sonntag. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, die Meldung werde geprüft. "Es ist ein Krisenstab eingerichtet, der sich in enger Zusammenarbeit mit der Botschaft in Sanaa und den jemenitischen Behörden um eine Aufklärung bemüht", sagte die Ministeriumssprecherin in Berlin. Weitere Angaben machte sie nicht.

