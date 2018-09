Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Eckhard Cordes, hat sich für eine stärkere Vermittlerrolle Deutschlands in der Ukraine ausgesprochen. Im dortigen Konflikt solle sich Deutschland zusammen mit Polen um eine "Vermittlungsmission" bemühen, sagte Cordes der Zeitung "Bild am Sonntag". "Unser Wort hat in Kiew, Moskau und Brüssel hohes Gewicht", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.