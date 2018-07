Hamburg (AFP) Mit einer digitalen Reform will die SPD in den nächsten Jahren mehr junge Wähler für sich gewinnen und ihr Image modernisieren. Wie "Spiegel Online" am Sonntag berichtete, will die Partei das Thema "Digitale Agenda" zu einem Schwerpunkt machen. Digitale Strategien sind ein Thema der Klausurtagung, zu der sich die SPD-Parteispitze am Sonntagnachmittag in Potsdam treffen wollte.

