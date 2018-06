Berlin (dpa) - Der ehemalige luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker wird Spitzenkandidat der europäischen Konservativen für die Europawahl im Mai. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf informierte Kreise in Brüssel und Berlin. Damit hätte der 59-Jährige gute Chancen auf das Amt des Präsidenten der EU-Kommission. Laut Zeitung unterstützt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Kandidatur Junckers. Offiziell will die Europäische Volkspartei ihren Spitzenkandidaten bei einem Kongress am 6. März in Dublin nominieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.