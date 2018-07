Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträger Russell Crowe (49, "Gladiator") hat in seiner australischen Heimat mit den Dreharbeiten zu seinem ersten Regiewerk begonnen.

Das US-Branchenblatt "Variety" veröffentlichte am Samstag das erste Foto vom Set für das Filmepos "The Water Diviner". Crowe spielt selbst auch die Hauptrolle eines australischen Farmers, der 1919 in die Türkei reist, um dort mehr über das Schicksal seiner im Ersten Weltkrieg verschollenen Söhne zu erfahren. Dort freundet er sich mit einer schönen Türkin (Olga Kurylenko) an. Crowe und sein Team wollen in Australien und in der Türkei drehen.

Variety