New York (SID) - Quarterback-Superstar Peyton Manning von Super-Bowl-Teilnehmer Denver Broncos arbeitet weiter an seinem Heldenstatus. Der 37-Jährige wurde am Samstag zum insgesamt fünften Mal als wertvollster Spieler (MVP) der amerikanischen Football-Profiliga NFL ausgezeichnet und bleibt damit alleiniger Rekordhalter. In der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/Sat. 1) kämpfen Manning und die Broncos gegen die Seattle Seahawks um ihren dritten Titel.

"Er war unglaublich", sagte Broncos-Trainer John Fox über seinen Spielmacher, der in seinem 16. NFL-Jahr Rekorde für geworfene Yards (5477) und geworfene Touchdowns (55) aufgestellt hat: "Nach seiner Verletzung wieder dorthin zu kommen, wo er nicht nur heute ist, sondern die ganze Saison über war, ist bemerkenswert." Manning hatte nach einer Nackenverletzung die Spielzeit 2011 verpasst.

Manning kann durch einen Sieg in der 48. Ausgabe des Super Bowl als erster Starting Quarterback mit einem zweiten Team den Titel gewinnen, nachdem er schon 2007 mit den Indianapolis Colts triumphiert hatte. Manning war bereits mit vier MVP-Auszeichnungen (2003, 2004, 2008 und 2009) NFL-Rekordhalter. Keinem anderen Spieler wurde diese Ehre mehr als drei Mal zuteil.

Respekt und Anerkennung kamen vor dem Finale auch vom Gegner. "Glückwunsch zum fünften MVP-Titel. Ich fühle mich geehrt, morgen mit dir auf dem Feld zu stehen", twitterte Seahawks-Quarterback Russell Wilson.