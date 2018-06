Rennes (AFP) Eine Sturmflut hat an der französischen Atlantikküste erhebliche Schäden verursacht. In Küstenorten wie Roscoff und Douarnenez schwappten die Wellen am Wochenende laut Behördenangaben so weit ins Landesinnere, dass die Glasfronten mehrerer Gebäude zerstört wurden. Beschädigt wurden unter anderem ein Krankenhaus, ein Hotel und ein Wellness-Bad, Verletzte gab es offenbar nicht. Im südlich gelegenen Hendaye brachte die Wucht der Gezeiten sogar eine Flutmauer auf einhundert Meter Länge zum Einsturz.

