Rom (SID) - Das Meisterschaftsspiel der italienischen Fußball-Serie-A zwischen dem AS Rom und dem FC Parma ist am Sonntag wegen starker Regenfälle abgebrochen worden. Der Schiedsrichter hatte wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Olympiastadion die Begegnung des 22. Spieltages in der neunten Minute beim Spielstand von 0:0 zunächst unterbrochen. Nach weiteren 20 Minuten brach der Referee das Match ab, da keine Besserung der Witterungsverhältnisse in Sicht war.