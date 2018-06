Hamburg (SID) - Trainer Bert van Marwijk vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV packt nach der fünften Pleite in Serie die Mannschaft härter an. In der kommenden Woche werde es keinen freien Tag für die Profis geben, bestätigte Sportdirektor Oliver Kreuzer und sprach zudem von "verschärften Einheiten", die die Mannschaft jetzt erwarten könne. Am Samstag hatte der HSV mit 0:3 (0:2) bei 1899 Hoffenheim verloren.

Zugleich sprach der 48 Jahre alte Manager van Marwijk trotz der längsten Niederlagen-Serie seit 1970 das Vertrauen aus. "Für uns ist Bert van Marwijk nach wie vor der richtige Mann", sagte Kreuzer am Sonntag und betonte, dass der Niederländer auch im Duell mit Hertha BSC am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu einhundert Prozent auf der Bank sitzen werde: "Weil er die Erfahrung hat, die Dinge richtig anpackt, und weil die Spieler einen Plan an die Hand bekommen."