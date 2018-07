Skopje/ (SID) - Der deutsche Frauen-Handballmeister Thüringer HC ist mit einer Niederlage in die Hauptrunde der Champions League gestartet. Beim mazedonischen Vertreter Vardar Skopje unterlag das Team von Trainer Helmut Müller 25:31 (13:16). Dabei musste die Mannschaft in der mazedonischen Hauptstadt ohne ihren Coach auf der Bank auskommen. Müller war vom europäischen Verband EHF für das Spiel gesperrt worden.

In der Gruppenphase bekommt es der THC, der zum ersten Mal die zweite Runde der Königsklasse erreichte, noch mit dem FC Midtjylland (Dänemark) und IK Sävehof (Schweden) zu tun. Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen Midtjylland an. Die Thüringerinnen müssen in der Vierergruppe mindestens Zweiter werden, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Ebenfalls eine Niederlage kassierten die Handballerinnen von FA Göppingen. Im Achtelfinalhinspiel des EHF-Pokals unterlag der Bundesliga-Achte dem dänischen Europacup-Sieger von 2009, Kopenhagen HB, mit 22:25 (10:17). Das Rückspiel findet am Sonntag in einer Woche statt. Der zweite deutsche Vertreter Bayer Leverkusen bestreitet das Hinspiel bei Iuventa Michalovce (Slowakei) erst am kommenden Samstag.