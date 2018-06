Leipzig (SID) - Nationalmannschaftskapitän Oliver Roggisch wird wohl auch nach seiner aktiven Zeit weiter für den Deutschen Handballbund (DHB) tätig sein. "Die Entscheidung ist gefallen. Er wird dem DHB erhalten bleiben. Darüber bin ich sehr froh, weil ich zu Oli ein sehr besonderes Verhältnis habe", sagte Bundestrainer Martin Heuberger am Rande des All-Star-Games am Samstag in Leipzig: "Oli ist ein Positiv-Faktor. Ich glaube, auch im Sponsoring- oder Marketing-Bereich ist er mit seiner Art immer eine Bereicherung für eine Mannschaft."

Auf Nachfrage wollte Roggisch selbst sein Engagement weder bestätigen noch dementieren. "Es sind noch keine Verträge unterschrieben. Ich berichte erst Sachen, wenn sie in trockenen Tüchern sind", sagte der 35-Jährige. Für Dienstag jedenfalls lud der DHB zusammen mit den Rhein-Neckar Löwen zu einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Mannheim. Thema: "Zukunft des Spielers Oliver Roggisch".

Eigentlich hat der Weltmeister von 2007 noch einen Vertrag bis 2015 bei den Löwen, doch in den vergangenen Wochen war bereits häufiger über ein vorzeitiges Ende seiner aktiven Zeit spekuliert worden. Auch mit den Löwen soll es Gespräche über einen Einstieg ins Management geben.

Die WM-Qualifikation im Juni gegen Polen wird Roggisch jedenfalls noch als Spieler in Angriff nehmen. "Was danach kommt, wird man dann sehen. Ich bin überzeugt, dass wir nahtlos den Übergang schaffen und er dann in seiner offiziellen Funktion als Sportkoordinator - oder wie man es nennen will - arbeiten wird", sagte Heuberger.