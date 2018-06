Frankfurt/Main (dpa) - Die bisher größte Hochhaus-Sprengung in Europa hat Frankfurts Skyline verkleinert. Der 116 Meter hohe Uni-Turm wurde gesprengt. Zu größeren Schäden kam es trotz der zentralen Lage mitten in der Stadt nicht. Nur drei Fensterscheiben splitterten. Rund 30 000 Schaulustige verfolgten das Spektakel. Mehrere Fernsehsender übertrugen live. In dem 1972 erbauten Turm haben Generationen von Studenten vor allem Geisteswissenschaften studiert. Auf dem frei gewordenen Areal sollen zwei Büro-Hochhäuser gebaut werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.