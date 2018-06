Kiew (AFP) Der verletzte Oppositionsaktivist Dmitro Bulatow hat die Ukraine in Richtung Lettland verlassen. Bulatow habe Kiew in Richtung Riga verlassen, teilte der ukrainische Unternehmer und Oppositionsabgeordnete Petro Poroschenko am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit. Ein Sprecher des Außenministeriums in Riga bestätigte, dass Bulatow auf dem Weg nach Lettland sei. Von dort wird der Oppositionelle weiter ins Nachbarland Litauen reisen. Wie das Außenministerium in Vilnius mitteilte, soll er dort behandelt werden. Litauen hatte verletzten Demonstranten aus der Ukraine am Freitag eine kostenlose Behandlung angeboten.

