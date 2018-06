Kiew (AFP) Der verletzte Oppositionsaktivist Dmitro Bulatow soll in Litauen medizinisch behandelt werden. Das litauische Außenministererium teilte am Sonntagabend mit, Bulatow werde gegen Mitternacht in Vilnius erwartet, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Er werde über die lettische Hauptstadt Riga anreisen. Zuvor hatte der ukrainische Unternehmer und Oppositionsabgeordnete Petro Poroschenko auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, Bulatow habe Kiew in Richtung Riga verlassen. Ein Sprecher des lettischen Außenministeriums in Riga bestätigte dies.

