Majuro (AFP) Nach einer mehr als einjährigen Irrfahrt über den Pazifik hat ein Schiffbrüchiger aus Mexiko von den Marshallinseln inmitten des Pazifischen Ozeans die lange Heimreise angetreten. "Ich will zurück nach Mexiko", sagte der Fischer José Ivan, als er am Sonntag auf dem Ebon-Atoll auf ein Patrouillenboot stieg, um zur Hauptinsel Majuro gebracht zu werden. Ivan war am Donnerstag ausgemergelt und nur mit einer zerfetzten Unterhose bekleidet vor der Küste von Ebon aus an Land gespült worden - rund 12.500 Kilometer von seiner Heimat entfernt.

