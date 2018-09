Jerusalem (AFP) Der israelische Finanzminister Jair Lapid hat die Zahlung von Beihilfen an jüdische Siedlungen im Westjordanland vorläufig ausgesetzt. Lapid reagierte damit am Samstagabend auf Berichte des privaten TV-Senders "Kanal 2", wonach Gelder umgeleitet und für politische Kampagnen genutzt wurden. Aufgrund dieser Informationen und weiterer Hinweise an das Finanzministerium auf eine rechtswidrige Weiterleitung der Mittel an die zentrale Interessenvertretung der Siedler habe der Minister entschieden, alle Überweisungen bis zur Aufklärung der Vorwürfe zu stoppen, gab das Ministerium bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.