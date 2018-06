Kiew (dpa) - Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat vom Westen Maßnahmen gegen die Regierung in Kiew gefordert. "Es muss gegen die, die Menschenrechte in der Ukraine verletzen, Sanktionen geben", forderte er in den ARD-"Tagesthemen". Dazu sollten Einreiseverbote und das Sperren von Bankkonten gehören, sagte Klitschko. Er könne dies allerdings nur vorschlagen, entscheiden müssten die EU-Politiker. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz erhob Klitschko schwere Vorwürfe gegen die Machthaber um Präsident Viktor Janukowitsch und kündigte erneut eine Fortsetzung der Proteste an.

