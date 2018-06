Kiew (dpa) - Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko hat in Kiew dazu aufgerufen, Bürgerwehren aufzubauen. "Bildet Bürgerwehren in jedem Hof, in jedem Bezirk, in jedem Haus", forderte Klitschko auf dem von Demonstranten besetzten Unabhängigkeitsplatz. Von Waffen sprach er nicht. Die Gegner von Präsident Viktor Janukowitsch werfen der Führung vor, Schlägerbanden anzuheuern.

Nach einer fiebrigen Erkrankung nimmt Janukowitsch seine Arbeit wieder auf. Morgen will an seinen Schreibtisch zurückkehren.

