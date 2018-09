Frankfurt/Main (SID) - Die Ringer des zweimaligen Titelträgers Germania Weingarten und Finalneuling AV Nendingen kämpfen um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Die Weingartener setzten sich im Halbfinale gegen die RWG Mömbris-Königshofen durch, Nendingen schaltete Titelverteidiger ASV Mainz aus. Der Final-Hinkampf findet am kommenden Samstag bei der Germania (Holzindustriehalle in Bruchsal) statt, der Titel wird beim Rückkampf am 15. Februar in der Schwenninger Eishockey-Arena vergeben.

Die Schwaben aus Nendingen revanchierten sich bei den Mainzern für die Halbfinale-Niederlage im vergangenen Jahr. Nach dem 16:13 im Hinkampf gewann der ASV auch in Mainz mit 18:12. Wesentlich enger ging es zwischen Weingarten und Mömbris-Königshofen zu. Nach dem 15:15 im Hinkampf setzten sich die Nordbadener in heimischer Halle denkbar knapp mit 15:14 durch.