Johannesburg (AFP) Rund zwei Monate nach dem Tod des früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela wird am Montag dessen letzter Wille veröffentlicht. Die Testamentsvollstrecker geben am Sitz der Mandela-Stiftung in Johannesburg eine Pressekonferenz, auf der sie das Testament des Anti-Apartheid-Kämpfers der Öffentlichkeit vorstellen, wie der Vizepräsident des südafrikanischen Verfassungsgerichts, Dikgang Moseneke, am Sonntag mitteilte. Eine Sprecherin der Stiftung, Danielle Melville, sagte, sie wisse nicht, ob das gesamte Testament vorgelesen werde, aber es werde zumindest eine Zusammenfassung geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.