Beirut (AFP) Bei Luftangriffen der syrischen Armee auf die nordsyrische Stadt Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 85 Menschen getötet worden. Hubschrauber der syrischen Luftwaffe hätten am Samstag Fassbomben über der umkämpften Stadt abgeworfen, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Unter den Todesopfern seien 65 Zivilisten, darunter zehn Kinder. Am Vortag hatte die Beobachtungsstelle die Zahl der Toten bei dem Angriff mit 46 angegeben.

