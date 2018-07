Bangkok (AFP) Drei Soldaten und ein Regierungsmitarbeiter sind im Süden Thailands bei einem Anschlag getötet worden. Die vier Männer seien am Samstagabend in der Unruheprovinz Pattani an der Grenze zu Malaysia von Aufständischen angegriffen worden, meldete die Polizei am Sonntag. Ihr Fahrzeug wurde demnach von einer am Straßenrand deponierten Bombe getroffen, zudem eröffneten die Angreifer das Feuer auf die Offiziellen. Fünf weitere Menschen, unter ihnen drei Soldaten, wurden nach Polizeiangaben verletzt.

