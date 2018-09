Athen (dpa) - Ein Zug mit 225 Menschen an Bord ist in Griechenland gegen eine Kuh gerast und entgleist. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Der Unfall ereignete sich im Zentrum des Landes. Die Kuh hatte die Lokomotive des Intercity Thessaloniki-Athen aus dem Gleis geworfen. Die Waggons wurden mit einer Ersatzlokomotive in einen nahen Bahnhof geschleppt und die Fahrgäste setzten die Reise mit Bussen fort. Der Zugverkehr wurde unterbrochen. Ein ähnliches Zugunglück hatte sich in der Region schon im Dezember ereignet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.