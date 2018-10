New York (AFP) Die Adoptivtochter von Woody Allen hat sich erstmals öffentlich zu den Missbrauchsvorwürfen gegen den weltbekannten Regisseur geäußert. In einem am Sonntag im Internet-Blog der "New York Times" veröffentlichten offenen Brief warf Dylan Farrow ihrem Adoptivvater vor, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie sieben Jahre alt war.

