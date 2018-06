New York (AFP) Der US-Schauspieler Philip Seymour Hoffman ist tot. Ein Polizeibeamter bestätigte am Sonntag Medienberichte, wonach der 46-Jährige tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden wurde. Die Todesursache werde untersucht, sagte der Beamte. Die Polizei habe einen Anruf erhalten und sich anschließend zu der Wohnung im West Village begeben, fügte er hinzu.

