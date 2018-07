Rom (dpa) - Starke Regenfälle und Unwetter haben in Italien mindestens drei Menschen das Leben gekostet, darunter auch ein sieben Jahre altes Kind. Es wurde mit zwei Frauen am frühen Morgen in einem Auto von Wassermassen erfasst und davon geschwemmt. Vier weitere Menschen, darunter auch die Mutter des Kindes, konnten sich noch in Sicherheit bringen. Nach tagelangen heftigen Regenfällen kam es in Italien in vielen Regionen zu Überflutungen und Hochwasser.

