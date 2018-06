Barcelona (SID) - Titelverteidiger USA hat bei der Auslosung der Vorrundengruppen für die Basketball-WM 2014 in Spanien (30. August bis 14. September) lösbare Aufgaben erhalten. Der Olympiasieger spielt in der Gruppe C gegen die Türkei, die Dominikanische Republik, Neuseeland, die Ukraine und Finnland, das vom ehemaligen Bundestrainer Henrik Dettmann betreut wird.

Europameister Frankreich und der Olympiazweite Spanien treffen in der Gruppe A aufeinander, die zudem mit Serbien prominent besetzt ist. Die besten vier Mannschaften der vier Sechsergruppen erreichen das Achtelfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte die WM durch das Vorrundenaus bei der EM in Slowenien verpasst. Die Bewerbung um eine Wildcard zog der Deutsche Basketball Bund (DBB) zurück, nachdem der Weltverband FIBA einen Bieterwettstreit um die Startplätze ausgerufen hatte.