Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montagmorgen nach einem zunächst freundlichen Auftakt schnell ins Minus gedreht.

Zuletzt gab der Dax 0,10 Prozent ab auf 9296 Punkte. Der MDax folgte dem Beispiel und stand nach einem ebenfalls festeren Auftakt nun 0,10 Prozent tiefer bei 16 190 Punkten. Der TecDax hielt sich mit 0,05 Prozent knapp im Plus bei 1221 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach einem ebenfalls freundlichen Start um 0,10 Prozent abwärts.

Laut Marktstratege Chris Weston von IG fehlt es den Börsen aktuell an richtungweisenden Nachrichten. Marktakteure könnten bereits damit beginnen, sich für die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB am Donnerstag und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zu positionieren, hieß es.

Unter den Einzelwerten im Dax waren im frühen Geschäft die Aktien der Commerzbank mit einem Plus von knapp einem Prozent auffällig. Im MDax rangierten die Titel der TV-Sender RTL und Sky Deutschland nach negativen Analystenkommentaren mit Verlusten zwischen zwei und mehr als drei Prozent ganz unten.