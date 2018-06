Rio de Janeiro (AFP) Die weltberühmte Christusstatue in Rio de Janeiro könnte in absehbarer Zukunft weniger weiß strahlen: Bei einer Überprüfung der Lagerbestände der für die Außenverkleidung verwendeten Specksteinkacheln habe sich gezeigt, dass möglicherweise nicht mehr genügend Vorräte des Originalsteins vorhanden seien, sagte ein Sprecher des brasilianischen Denkmalinstituts Iphan der Zeitung "O Dia" am Sonntag.

