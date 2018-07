Erfurt (AFP) Der Wirbel um eine Elefantenjagd in Afrika kostet einen leitenden Beamten seine Stelle im Thüringer Umweltministerium. Umweltminister Jürgen Reinholz (CDU) habe Udo W. von seiner Funktion als Zentralabteilungsleiter entbunden und "mit sofortiger Wirkung" eine Aufgabe außerhalb des Ministeriums zugewiesen, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Reinholz reagierte damit auf die anhaltende Kritik an dem Spitzenbeamten.

