Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara trotz politischer Widerstände und der Korruptionsaffäre in der Türkei weiter vorantreiben. "Wir gehören zu denen, die sagen: Die Tür muss offen bleiben für die Türkei", sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montag nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Ahmet Davutoglu in Berlin. Die Verhandlungskapitel 23 und 24 sollten eröffnet werden, "um dann miteinander in ein ernsthaftes und belastbares Gespräch zu kommen, wie die Dinge in der Türkei im Augenblick denn stehen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.