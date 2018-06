Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Versäumnisse der deutschen und internationalen Krisenpolitik an Konfliktherden wie Syrien eingeräumt. Er stimme mit etlichen Amtskollegen überein, "dass wir in vielen Konflikten, mit denen wir im Augenblick zu tun haben, häufig zu spät eingreifen", sagte Steinmeier am Montag nach Gesprächen mit dem türkischen Außenminister Ahmet Davutoglu in Berlin. Gehandelt werde erst, wenn "nur noch über ein militärisches Engagement nachgedacht wird". Sollte Deutschland mehr Verantwortung übernehmen, wäre das ein "Gewinn für die internationale Staatengemeinschaft", sagte Davotoglu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.