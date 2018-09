Kiew (AFP) Ukrainische Regierungsgegner haben der Deutschen Bank in Kiew vorgeworfen, dubiose Finanzgeschäfte für den Clan von Präsident Viktor Janukowitsch abzuwickeln. Bei einer Protestaktion tauchten Demonstranten am Montag Geldscheine in eine mit roter Farbe gefüllte Badewanne und legten sie als "Blutgeld" in der Form von Janukowitschs Namen im Schnee aus. Auf der Wanne vor den Büros des Kreditinstituts prangte der Schriftzug "Ukraine".

