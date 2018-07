Berlin (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, die derzeitige Stärke der deutschen Wirtschaft nicht zu gefährden. "Einige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag betrachten wir als Bürde für die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von DIHK-Präsident Eric Schweitzer an Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck.

