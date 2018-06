London (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich zum Wunsch der britischen Regierung nach einer Änderung der EU-Verträge reserviert geäußert. Es wäre übertrieben zu sagen, dass Großbritannien und Deutschland in dieser Frage völlig auf "derselben Linie" lägen, sagte Steinmeier am Montag nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen William Hague in London.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.