San Salvador (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in El Salvador liegt der Kandidat der regierenden Partei Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) in Führung. Wie das Oberste Wahlgericht (TSE) am Sonntag (Ortszeit) mitteilte, lag Salvador Sánchez Cerén nach Auszählung von einem Viertel der Wahllokale mit gut 49 Prozent der Stimmen an erster Stelle. Der Hauptstadt-Bürgermeister Norman Quijano von der rechten Nationalrepublikanischen Allianz (Arena) kam demnach auf knapp 39 Prozent. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Durchgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, würde am 9. März eine Stichwahl folgen.

