New York (dpa) - Nach dem Tod von Schauspieler Philip Seymour Hoffman hat die Polizei laut CNN Dutzende Spritzen und verschreibungspflichtige Medikamente in dessen Wohnung gefunden. Zudem wurden etwa 50 Umschläge gefunden, die vermutlich Heroin enthalten hätten, berichtete der Sender. Die Polizei wollte die Meldung offiziell nicht bestätigen. Der 46 Jahre alte Schauspieler war tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden worden. In seinem linken Arm steckte unbestätigten Berichten zufolge eine Spritze.

