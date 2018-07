Nanterre (AFP) Ein Mann aus dem Großraum Paris hat bei einer Urlaubsreise einen seiner Koffer verloren - und ihn mit sechs Kilogramm Kokain gefüllt zurückbekommen. Wie die Polizei in der französischen Hauptstadt am Montag erklärte, war der rund 60-jährige Mann in Lateinamerika auf Reisen und hatte auf dem Rückflug Zwischenstopps in der Dominikanischen Republik und in Spanien. Auf dem Pariser Flughafen Orly merkte er dann, dass einer seiner Koffer fehlte.

