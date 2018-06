Frankfurt/Main (SID) - Der siebenmalige Frauenfußball-Meister 1. FFC Frankfurt hat den Vertrag mit der japanischen Weltmeisterin Kozue Ando vorzeitig bis zum 30. Juni 2015 verlängert. Die Mittelfeldspielerin, die bislang 115-mal in der japanischen Nationalmannschaft eingesetzt wurde und mit ihrer Auswahl neben dem WM-Titel 2011 auch die olympische Silbermedaille 2012 gewann, kam in dieser Saison in allen FFC-Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore.

"Ich fühle mich sehr wohl beim 1. FFC Frankfurt und habe mich daher bewusst frühzeitig für eine Vertragsverlängerung entschieden. Unsere Mannschaft hat sich in den letzten Wochen und Monaten stetig weiterentwickelt und es hat mir großen Spaß gemacht, meinen Teil hierzu beigetragen zu haben", sagte Ando.

Trainer Colin Bell lobte seine Spielerin: "Kozue Ando ist eine erfahrene und laufstarke Spielerin, die bislang eine hervorragende Saison gespielt und sich zu einem absoluten Rückhalt des Teams entwickelt hat."