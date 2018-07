Hamburg (SID) - Carl Jarchow, Vorstandsvorsitzender des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, hat Trainer Bert van Marwijk (61) trotz des Absturzes auf Platz 17 in der Tabelle vor der richtungweisenden Partie gegen Hertha BSC eine Jobgarantie gegeben. "Auch eine Niederlage gegen Berlin würde nichts an unserem Vertrauen in van Marwijk ändern", sagte Jarchow dem Fachmagazin kicker.

Nach dem Debakel bei 1899 Hoffenheim (0:3) nahm Jarchow stattdessen die schwächelnden Spieler des Traditionsklubs in die Pflicht. "Immer wieder wurde hier der Trainer gewechselt, jetzt ist schon wieder die Position im Gerede. Mich ärgert daran, dass so immer wieder die hochbezahlten Spieler aus dem Fokus genommen werden", sagte der 58-Jährige, "ihnen wird ein Alibi geliefert, aber sie stehen in der Pflicht. Wir sind froh, dass van Marwijk in Hamburg ist."

Der HSV kassierte in Hoffenheim die fünfte Niederlage in Folge und stellte damit seinen Vereinsnegativrekord ein - zuvor hatte es solch eine schwarze Serie bei den Hanseaten nur zweimal gegeben (1967 und 1970). Am kommenden Samstag empfangen die Hamburger die Hertha aus Berlin (18.30 Uhr/Sky)