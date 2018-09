Frankfurt/Main (SID) - Die Fußball-Bundesligisten haben bei den Wintertransfers nach Ansicht der Deutschen Fußball Liga (DFL) Augenmaß bewiesen. Die DFL bescheinigte den Klubs, dass sie "unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Vernunft gehandelt" haben.

Laut den offiziellen Zahlen verzeichneten die Bundesligisten 33 Spielerwechsel, in der 2. Liga schlossen sich 34 Profis neuen Vereinen an. Somit hat durchschnittlich jeder Klub knapp zwei Transfers (1,8) getätigt. Vor einem Jahr waren es noch 89 Wechsel (46 in der Bundesliga, 43 in der 2. Liga).

Die Bundesligisten haben diesmal vor allem auf Verstärkung aus dem Ausland gesetzt. Insgesamt gab es 24 internationale Zugänge, in der 2. Liga waren es 12. Die meisten ausländischen Profis kommen aus Österreich (27), gefolgt von Frankreich (24) und Kroatien (20). Insgesamt 24 Spieler wechselten von der Bundesliga in ausländische Ligen.

Derzeit sind insgesamt 1022 Lizenzspieler in der Bundesliga und der 2. Liga spielberechtigt. Das Durchschnittsalter der Profis liegt bei 25,5 Jahren. Der Anteil der Spieler mit deutscher Staatsangehörigkeit stieg leicht auf 66 Prozent (zuvor 64 Prozent). Der Anteil der von den Klubs selbst ausgebildeten Spieler blieb bei 21 Prozent konstant.