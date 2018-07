Düsseldorf (SID) - Gemeinsam aus der Krise: Der Deutsche Handballbund (DHB) und der Ligaverband HBL wollen ihre Zusammenarbeit optimieren und Deutschland wieder in die Weltelite führen. "2017 haben wir wieder eine Nationalmannschaft, die in der Spitze mitspielt", sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, beim Sport-Business-Kongress SpoBis am Montag in Düsseldorf. Bis dahin werde sich die seit 2007 intensivierte Nachwuchsförderung ausgezahlt haben.

Während die Bundesliga als stärkste Liga der Welt gilt, musste die Nationalmannschaft unter Bundestrainer Martin Heuberger zuletzt einige Rückschläge verkraften. Die Olympischen Spiele in London und die Europameisterschaft in Dänemark hatte die DHB-Auswahl verpasst. "Wir werden alles dafür tun, dass unsere Nationalmannschaft erfolgreich ist", sagte DHB-Präsident Bernhard Bauer, davon würde auch die Liga profitieren.

Verband und Liga wollen in Zukunft besser zusammenarbeiten. Auf Verbandsseite sei früher "viele Jahre ohne Vision" gearbeitet worden, meinte Bohmann: "Es wurde auch viel übereinander, aber nicht miteinander geredet." Dies habe sich unter Bauer, der seit September 2013 dem DHB vorsteht, aber schon deutlich gebessert.