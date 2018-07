Bagdad (AFP) Bei Anschlägen im Irak sind am Montag mindestens 16 Menschen getötet worden. In Bagdad rissen Autobomben fünf Menschen in den Tod, in Machmudijah südlich der Haupstadt starben sieben weitere Menschen bei Autobombenanschlägen. Nach Behördenangaben wurden zudem vier Leichen gefunden, die Kopfschüsse und Folterspuren aufwiesen.

