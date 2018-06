Sotschi (SID) - Auch vier Jahre nach dem tragischen Unfalltod des Rodlers Nodar Kumaritaschwili ist die zu seinen Ehren geplante Trainingsbahn in Georgien noch immer nicht errichtet. "Die georgische Regierung wollte die Bahn unbedingt, aber vor Ort ist davon wenig zu spüren. Wir sind startklar, aber es werden Absprachen nicht eingehalten", sagte Josef Fendt, Präsident des Rodel-Weltverbandes FIL, dem SID: "Ich wäre stocksauer, wenn man uns dafür den Schwarzen Peter zuschieben würde."

Vor allem Jacques Rogge, der ehemalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sei traurig darüber, dass das eine Million Euro teure Projekt noch nicht realisiert sei, verriet Fendt: "Das ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Es war sein großer Wunsch, dass das noch vor Sotschi erledigt ist."

Während der Winterspiele in dem russischen Kurort sollen Gespräche zwischen der FIL, dem IOC, der Regierung und dem Nationalen Olympischen Komitee Georgiens sowie der Familie des verstorbenen Rodlers stattfinden. Möglicherweise wird die Idee von der Kunststoffbahn, wie sie zum Beispiel in Zwickau und Ilmenau steht, auch zugunsten einer Sportanlage in Kumaritaschwilis Heimatort Bakuriani verworfen.

Nodar Kumaritaschwili war am 12. Februar 2010 wenige Stunden vor der Olympia-Eröffnungsfeier in Vancouver bei einem Trainingssturz tödlich verunglückt. Der 21-Jährige hatte bei einer Geschwindigkeit von 144 km/h die Kontrolle über seinen Schlitten verloren, war aus der Bahn katapultiert worden und gegen einen ungeschützten Stahlträger geprallt.

An Kumaritaschwilis Todestag will die FIL bei ihrer Exekutiv-Sitzung in Sotschi eine Schweigeminute abhalten. An der Bahn ist zurzeit keine Aktion zu Ehren des verunglückten Sportlers geplant. Vergessen sei der erste tote Sportler in der Geschichte der Winterspiele aber nicht, betonte Fendt: "Das war die allerschlimmste Zeit, die ich je erlebt habe. Ich hoffe inständig, dass sich so etwas nicht wiederholt, nicht in Sotschi und nicht anderswo auf der Welt."

Nach dem Unfalltod von Whistler wurde die Olympiabahn in Sotschi entgegen der ursprünglichen Planung deutlich entschärft. Vor allem die drei Bergauf-Passagen drosseln die Höchstgeschwindigkeit der Rodler auf rund 136 km/h.