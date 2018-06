Sotschi (SID) - Nach dem verletzungsbedingten Olympia-Aus von Mitfavorit Torstein Horgmo hat der Weltverband FIS den Slopestyle-Kurs der Snowboarder entschärft. Das bestätigte der FIS-Delegierte Roberto Moresi aus Italien, nachdem mehrere Athleten Teile der Strecke als zu gefährlich eingestuft hatten.

Für den 26 Jahre alten Horgmo, der bei einem Trainingsunfall am Vormittag in Krasnaja Poljana einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte, kam dieser Beschluss zu spät. Die Nummer drei der Weltrangliste kam auf der Strecke von Rosa Khutor spektakulär zu Fall gekommen und zog sich dabei neben seiner Schulterverletzung auch Prellungen im Gesicht zu.

"Stürze gehören ja zu diesem Sport, aber mein Timing war diesmal wirklich schlecht", sagte der Skandinavier enttäuscht. Die olympische Premiere der Slopestyler beginnt am Donnerstag (7.00 Uhr MEZ) mit der Qualifikation, die Medaillen werden am Samstag und am Sonntag vergeben.

SID af ab