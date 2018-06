Sotschi (dpa) - Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Sotschi gibt IOC-Präsident Thomas Bach heute seine erste Pressekonferenz in der Olympia-Stadt. Das weltweit heftig kritisierte Großereignis an der russischen Schwarzmeerküste ist für den neuen Chef des Internationalen Olympischen Komitees die erste große Herausforderung seiner bislang knapp fünfmonatigen Amtszeit. Bevor am Freitag das olympische Feuer angezündet wird, will der 60 Jahre alte Franke in der dreitägigen IOC-Vollversammlung noch die Neuausrichtung der Ringe-Organisation vorantreiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.