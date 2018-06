München (dpa) - Im NSU-Prozess soll eine frühere Nachbarin der Neonazi-Gruppe aus Zwickau als Zeugin gehört werden. Sie soll unter anderem über die verschiedenen Tarnnamen aussagen, die Beate Zschäpe in ihrer Zeit im Untergrund führte. Außerdem ist ein Arzt geladen, der den beim NSU-Attentat in Heilbronn schwer verletzten Polizisten Martin A. behandelt hat. Laut Anklage schossen die Neonazi-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 25. April 2007 auf zwei Polizisten, die in ihrem Streifenwagen saßen und Pause machten. Die Beamtin Michèle Kiesewetter starb noch am Tatort.

